Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 января, 09:45

Общество

Россиян предупредили о штрафах за ремонт в квартире

Россиян предупредили о штрафах за ремонт в квартире

В программе "Пушкинская карта" могут снизить возрастной порог с 14 до 7 лет

Москвичам рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе квеста

Синоптики предупредили москвичей о похолодании

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 января

Акция "Елочный круговорот" проходит в Москве

Очереди выстроились в пышечную в Санкт-Петербурге

Москва находится на пике волны потепления 4 января

Москвичи могут оставить посылки и письма для бойцов СВО

Москвичи могут поздравить бойцов СВО в 30 павильонах "Фабрика подарков"

Россиян предупредили о штрафах за ремонт в квартире. Административное наказание может грозить за запах краски, шум, незаконную перепланировку, хранение стройматериалов и наличие грязи от них в подъезде.

Поводом для проверки со стороны Роспотребнадзора может стать жалоба от соседей. Например, если собственник будет проводить шумные ремонтные работы в запрещенное время, то ему может грозить от 500 до 1 000 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДарья Ермакова

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика