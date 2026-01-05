Россиян предупредили о штрафах за ремонт в квартире. Административное наказание может грозить за запах краски, шум, незаконную перепланировку, хранение стройматериалов и наличие грязи от них в подъезде.

Поводом для проверки со стороны Роспотребнадзора может стать жалоба от соседей. Например, если собственник будет проводить шумные ремонтные работы в запрещенное время, то ему может грозить от 500 до 1 000 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.