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05 января, 22:45

Общество

Москвичам рассказали о достопримечательностях подмосковной Коломны

Москвичам рассказали о достопримечательностях подмосковной Коломны

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Коломна является одним из древнейших городов в Подмосковье. Она славится пастилой, калачами и достопримечательностями.

Главная и самая узнаваемая достопримечательность – Коломенский кремль. Построен он был в XVI веке и занимает площадь 24 гектара. Максимальная высота стен – 21 метр, протяженность стен – 1 940 метров. Это единственный кремль, на территории которого находятся жилые дома. Попасть внутрь здания можно с экскурсией.

Знаковой точкой является и улица Лажечникова. Ее также называют коломенским Арбатом. Это старинная пешеходная улица, на которой расположен храм, различные музеи и сувенирные лавки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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