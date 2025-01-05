Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с метапневмовирусом в Китае и держит ее на контроле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В СМИ появилась информация, что в Китае зафиксирована вспышка данного заболевания. У местных врачей вызывает беспокойство рост заболевших. Как пояснили в Роспотребнадзоре, специфического лечения метапневмовирусных инфекций не существует.

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