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05 января, 22:15

Общество

Москвичей пригласили посетить рождественские спектакли и ярмарки

Москвичей пригласили посетить рождественские спектакли и ярмарки

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Рождественские спектакли и ярмарки можно посетить в ближайшие дни в Москве. В городских парках и на фестивальных площадках для жителей и гостей столицы подготовили концерты и экскурсии.

Кроме того, по данным синоптиков, пик новогодних холодов пройден, поэтому температура постепенно начнет расти. Днем 6 января потеплеет на 2–3 градуса – до минус 18 градусов, а в Рождественскую ночь будет до -21 градуса. Но такие показатели все равно ниже нормы на 12–15 градусов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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