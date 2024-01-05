Москвичей пригласили посетить рождественские спектакли и ярмарки

Рождественские спектакли и ярмарки можно посетить в ближайшие дни в Москве. В городских парках и на фестивальных площадках для жителей и гостей столицы подготовили концерты и экскурсии.

Кроме того, по данным синоптиков, пик новогодних холодов пройден, поэтому температура постепенно начнет расти. Днем 6 января потеплеет на 2–3 градуса – до минус 18 градусов, а в Рождественскую ночь будет до -21 градуса. Но такие показатели все равно ниже нормы на 12–15 градусов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.