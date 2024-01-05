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05 января, 16:15

Общество

Синоптики продлили оранжевый уровень опасности в столичном регионе

Синоптики продлили оранжевый уровень опасности в столичном регионе

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Синоптики продлили оранжевый уровень опасности в столичном регионе до 12:00 7 января. Ранее он действовал до полуночи 6 января.

Кроме того, аномальные морозы ожидаются в столице с 6 по 8 января. Среднесуточная температура воздуха будет на 7–15 градусов ниже климатической нормы.

Когда в Москве начнет теплеть? И будут ли еще экстремальные похолодания до конца зимы? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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