Синоптики продлили оранжевый уровень опасности в столичном регионе до 12:00 7 января. Ранее он действовал до полуночи 6 января.

Кроме того, аномальные морозы ожидаются в столице с 6 по 8 января. Среднесуточная температура воздуха будет на 7–15 градусов ниже климатической нормы.

Когда в Москве начнет теплеть? И будут ли еще экстремальные похолодания до конца зимы? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.