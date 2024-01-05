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05 января, 13:15

Общество

Москвичей предупредили об аномальных морозах с 6 по 8 января

Москвичей предупредили об аномальных морозах с 6 по 8 января

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Аномальные морозы ожидаются в столице с 6 по 8 января. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

Среднесуточная температура воздуха будет на 7–15 градусов ниже климатической нормы. Горожан призвали не использовать для обогрева помещений электроприборы, которые не предназначены для этих целей. Кроме того, москвичам рекомендовали не допускать перегрузок электрической сети и не оставлять детей одних в помещении с включенными нагревательными приборами.

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