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05 января, 13:15

Общество

Ночь на 4 января в Москве стала самой холодной с начала зимы

Ночь на 4 января в Москве стала самой холодной с начала зимы

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В Москве днем 5 января столбики термометров опустились до -24 градуса, что ниже климатической нормы. А самая холодная ночь с начала этой зимы была с 3 на 4 января – минус 27 градусов.

Тем временем подмосковный Клин стал самой холодной точкой региона. Там в ночь на 5 января температура воздуха достигла минус 32,5 градуса.

Кроме того, в центральном регионе продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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