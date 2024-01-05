Ночь на 4 января в Москве стала самой холодной с начала зимы

В Москве днем 5 января столбики термометров опустились до -24 градуса, что ниже климатической нормы. А самая холодная ночь с начала этой зимы была с 3 на 4 января – минус 27 градусов.

Тем временем подмосковный Клин стал самой холодной точкой региона. Там в ночь на 5 января температура воздуха достигла минус 32,5 градуса.

Кроме того, в центральном регионе продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.