Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 января, 20:45

Политика

Москвичей предупредили о резком похолодании

Москвичей предупредили о резком похолодании

Жители и гости столицы отправились на прогулки по музеям

Путин поговорил по телефону с 7-летним Давидом Шмелевым

Москва готовится к резкому похолоданию

Владимир Путин поговорил по телефону с 7-летним Давидом Шмелевым

Москвичей предупредили о резком перепаде температуры в столице

В Москве ожидают "обвал холода"

Москвичам рассказали о популярных местах досуга в новогодние каникулы

Зрителям Москвы 24 загадали новое место в рубрике "Красиво, елки-палки"

Предупреждение об опасности будет действовать в Москве до 7 января

Резкий перепад температуры ожидается в ночь с четверга на пятницу в Москве. С вечера был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра России, москвичей ждут самые холодные пять дней с начала века. Столбики термометров опустятся почти до -30.

Владимир Путин поручил ввести режим временного прекращения огня в зоне спецоперации на Украине. Он будет действовать в Рождество – с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Как сообщили в Кремле, Россия призывает украинскую сторону объявить режим тишины и дать возможность людям спокойно посетить рождественские службы.

Российские войска уничтожили украинскую артсистему М777 производства США в районе населенного пункта Матросовка Николаевской области. Кроме того, за последние сутки ВС РФ сбили два самолета и 21 украинский беспилотник.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодабезопасностьполитикавидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика