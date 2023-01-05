Москвичей предупредили о резком похолодании

Резкий перепад температуры ожидается в ночь с четверга на пятницу в Москве. С вечера был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра России, москвичей ждут самые холодные пять дней с начала века. Столбики термометров опустятся почти до -30.

Владимир Путин поручил ввести режим временного прекращения огня в зоне спецоперации на Украине. Он будет действовать в Рождество – с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Как сообщили в Кремле, Россия призывает украинскую сторону объявить режим тишины и дать возможность людям спокойно посетить рождественские службы.



Российские войска уничтожили украинскую артсистему М777 производства США в районе населенного пункта Матросовка Николаевской области. Кроме того, за последние сутки ВС РФ сбили два самолета и 21 украинский беспилотник.

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