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Общество

Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме

Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме

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Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. К надвигающимся холодам специалисты подготовили столичные системы теплоснабжения, что позволит обеспечить комфортную температуру в помещениях. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Температуру теплоносителя в системе отопления поднимали поэтапно. Сейчас в магистральных сетях она составляет 107-110 градусов. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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