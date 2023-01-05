Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме

Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. К надвигающимся холодам специалисты подготовили столичные системы теплоснабжения, что позволит обеспечить комфортную температуру в помещениях. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Температуру теплоносителя в системе отопления поднимали поэтапно. Сейчас в магистральных сетях она составляет 107-110 градусов. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.