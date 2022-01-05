Спасатели попросили водителей быть осторожнее на дорогах из-за непогоды

В МЧС попросили водителей соблюдать правила движения и безопасности на дорогах из-за непогоды. В Москве бушует циклон "Аннет".

В городе сильный снегопад, который местами спровоцировал дорожные заторы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.