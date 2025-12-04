Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 4 декабря.

В Москве продолжается период аномального для декабря тепла. Днем столбики термометров местами поднялись до 4 градусов. Снежного покрова в ближайшие дни ждать не стоит, говорят синоптики. На погоду в Москве влияет глобальное потепление.

На всех центральных диаметрах столицы теперь курсируют современные поезда. Обновление подвижного состава полностью завершено. Следующий этап – Ярославское направление, куда уже вывели несколько новых составов. Комплектующие для них делают на российских заводах.