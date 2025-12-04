Телеканал Москва 24 получил премию имени Владимира Зворыкина за лучший системный проект

Телеканал Москва 24 стал победителем премии имени Владимира Зворыкина за лучший системный проект на региональном телевидении.

Уникальную виртуальную студию оценили на самом высоком уровне. Благодаря ней можно не просто смотреть новости, но и видеть, какая погода за окном. Движок в прямом эфире динамически подстраивает освещение, небо и атмосферные эффекты под фактический прогноз.

