04 декабря, 16:30Общество
Телеканал Москва 24 получил премию имени Владимира Зворыкина за лучший системный проект
Телеканал Москва 24 стал победителем премии имени Владимира Зворыкина за лучший системный проект на региональном телевидении.
Уникальную виртуальную студию оценили на самом высоком уровне. Благодаря ней можно не просто смотреть новости, но и видеть, какая погода за окном. Движок в прямом эфире динамически подстраивает освещение, небо и атмосферные эффекты под фактический прогноз.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.