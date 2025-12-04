Российские бассейны начнут работать по новому стандарту

Российские бассейны переходят на работу по новому стандарту, который призван сделать их безопасней. Теперь особое внимание уделяют рискам утопления и длительности контакта с химией, которая очищает воду.

Требования к качеству и чистоте воды в бассейнах стали строже. Кроме того, для поддержания высокого уровня безопасности инструкторам и техническому персоналу необходимо будет проходить обязательную проверку и подтверждать свою квалификацию каждые 3 года.

