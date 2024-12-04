Москва 24 вручила призы за самые интересные видео в рубрике "Что вообще происходит"

Москва 24 вручила призы за лучшие видео в рубрике "Что вообще происходит". Мерч телеканала получил телезритель Олег. Он самым первым прислал интересное видео об алмазной мозаике и домашнем обучении.

Также брендированный набор получила Лариса, автор одного из самых захватывающих роликов о доставке пакетов на стройке в помощью крана. Третий приз подарили Татьяне. Она сняла пожар в жилом комплексе "Зиларт".

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.