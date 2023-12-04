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04 декабря, 13:45

Общество

Регистрацию брака можно провести в необычных местах Москвы благодаря городскому проекту

Регистрацию брака можно провести в необычных местах Москвы благодаря городскому проекту

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В Москве появился тренд на ночные свадьбы. Дело в том, что именно ночью можно заключить брак в необычных местах. Так, на станции метро "Маяковская" состоялись последние в 2023 году три церемонии. Это стало возможным благодаря проекту "Новые адреса счастья".

Где можно будет пожениться в 2024 году, как подать заявление? Где москвичи заключают браки? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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