Регистрацию брака можно провести в необычных местах Москвы благодаря городскому проекту

В Москве появился тренд на ночные свадьбы. Дело в том, что именно ночью можно заключить брак в необычных местах. Так, на станции метро "Маяковская" состоялись последние в 2023 году три церемонии. Это стало возможным благодаря проекту "Новые адреса счастья".

Где можно будет пожениться в 2024 году, как подать заявление? Где москвичи заключают браки? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.