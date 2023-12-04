Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 5 декабря

В связи с порывистым ветром и гололедицей в Гидрометцентре России объявили желтый уровень погодной опасности в Москве, который будет действовать до 12:00 5 декабря. По прогнозам синоптиков, скорость ветра может достигать 16 метров в секунду.

Городские службы продолжают ликвидировать последствия сильнейшего за 145 лет снегопада. Спецтехника и коммунальщики работают круглосуточно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.