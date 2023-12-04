Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 10:15

Общество

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 5 декабря

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 5 декабря

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 82%

Москву накрыл сильнейший за 145 лет снегопад

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 748 мм ртутного столба 4 декабря

Москвичам рассказали, как выбрать эффективный санитайзер

В Роспотребнадзоре предложили новые правила маркировки молочной продукции

Более 20 браков заключили на станции метро "Маяковская" в 2023 году

Опрос показал, какой подарок на Новый год москвичи ждут больше всего

Рыбный рынок "Москва – на волне" представил более 500 наименований морепродуктов

В Госдуму внесли поправки в законопроект о запрете телефонов в школах РФ

В связи с порывистым ветром и гололедицей в Гидрометцентре России объявили желтый уровень погодной опасности в Москве, который будет действовать до 12:00 5 декабря. По прогнозам синоптиков, скорость ветра может достигать 16 метров в секунду.

Городские службы продолжают ликвидировать последствия сильнейшего за 145 лет снегопада. Спецтехника и коммунальщики работают круглосуточно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоЕвгения МирошкинаИван КнязевРоман Муравьев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика