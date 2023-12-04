Более 20 браков заключили на станции метро "Маяковская" в 2023 году

Москвичи стали чаще оформлять браки в необычных местах столицы – такую возможность дает проект "Новые адреса счастья". Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, одной из самых популярных локаций стала станция метро "Маяковская". В Москве на этой станции в 2023 году заключили более 20 браков.

Отмечается, что столичные ЗАГСы уже начали принимать заявления на бракосочетания на площадках городского транспорта на 2024 год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.