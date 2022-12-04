При выплате больничных начнут учитывать стаж по гражданско-правовым договорам – Минтруд РФ

При выплате больничных теперь будут учитывать стаж работы по гражданско-правовым договорам. Документ разработал Минтруд РФ, он вступит в силу 1 января.

Гражданско-правовой договор отличается от обычного трудового. В нем важнее не процесс работы, а результат. Заказчик в этом случае не обязан заботиться об условиях труда, предоставлять рабочее место и оборудование. Исполнитель самостоятельно организует весь процесс. Размер заработной платы определяется соглашением сторон, а не законодательством.

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