Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09:30

Общество

Челябинские воспитатели попросили обойтись в Новый год без костюмов американских героев

Челябинские воспитатели попросили обойтись в Новый год без костюмов американских героев

Врачи прогнозируют в РФ подъем заболеваемости корью и коклюшем

Оранжевый уровень опасности объявили в Москве из-за морозов

Мероприятие для детей с особенностями развития провели в "Москвариуме"

Москвичей предупредили об аномальных морозах с 3 по 6 декабря

Москвичам рассказали о главных новостях субботы

"Москва сегодня": новая волна гриппа в РФ наступит после новогодних праздников

Новости часа: один мирный житель был ранен в Горловке из-за обстрелов ВСУ

Новости часа: аномальные мороза ожидаются в Москве с 3 по 6 декабря

Новости часа: ВКС РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР

Обойтись на Новый год без костюмов героев американских фильмов и мультиков попросили воспитатели одного из детских садов в Челябинске. Рекомендацию объяснили сценарием праздника, который написан по мотивам русских сказок.

По словам воспитателей, образы Супермена и Человека-паука в него не вписываются. Мальчиков педагоги советуют наряжать в зайчиков и медведей, а для девочек в костюмы традиционных снежинок.

Родителей просьба удивила, хотя многие из них легко согласились вернуться к персонажам утренников своего детства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика