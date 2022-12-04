Челябинские воспитатели попросили обойтись в Новый год без костюмов американских героев

Обойтись на Новый год без костюмов героев американских фильмов и мультиков попросили воспитатели одного из детских садов в Челябинске. Рекомендацию объяснили сценарием праздника, который написан по мотивам русских сказок.

По словам воспитателей, образы Супермена и Человека-паука в него не вписываются. Мальчиков педагоги советуют наряжать в зайчиков и медведей, а для девочек в костюмы традиционных снежинок.

Родителей просьба удивила, хотя многие из них легко согласились вернуться к персонажам утренников своего детства.

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