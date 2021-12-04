Самолет из ЮАР с россиянами на борту прилетел в Москву

Самолет из ЮАР, на борту которого находятся российские туристы, приземлился этим утром в столичном аэропорту Домодедово.

Из-за нового штамма "Омикрон" Россия закрыла авиасообщение с частью Африки. Улететь оттуда сейчас практически нереально. Нет возможности попасть даже на стыковочные рейсы. Стоимость билетов доходит до полумиллиона рублей. Рейс для застрявших россиян выполнила авиакомпания Ethiopian Airlines при участии посольств и генконсульств РФ в ЮАР и Эфиопии.

Два самолета вылетели из Кейптауна и Йоханнесбурга, а в Аддис-Абебе рейсы объединили. На Родину вернулись около ста человек.

После таможни и получения багажа людей отвезут в подмосковный обсерватор. Там они проведут две недели. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.