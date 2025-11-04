Форма поиска по сайту

04 ноября, 20:45

Общество

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 5 ноября

Световое шоу состоялось на колесе обозрение "Солнце Москвы"

Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Международная федерация плавания допустила россиян к участию в турнирах с 2026 года

В Москве возвели 20 поликлиник для детей и взрослых с 2012 года

Синоптики заявили, что в Москве держится аномальное тепло

Собянин и Путин посетили выставку-форум "Православная Русь" в Манеже

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства

Шествие в национальных костюмах прошло на Северном речном вокзале в Москве

Сергей Собянин рассказал об участии московских школьников в акции "Пишу тебе, герой"

В День народного единства Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. В церемонии также приняли участие представители религиозных конфессий и участники общественных и молодежных организаций.

Больше 15 тысяч писем военным написали юные москвичи ко Дню народного единства, сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Школьники приняли участие в акции "Пишу тебе, герой". Ученики 5–11 классов писали свои добрые пожелания на переменах между уроками. Ребята из начальных классов школы готовили открытки и письма для своих сверстников – детей из новых регионов.

В Москву прилетели десятки потерявшихся в Турции чемоданов. Утром 3 ноября российские туристы вернулись из Антальи "налегке" – оказалось, почти 80 единиц багажа не загрузили в самолет. Пассажиры узнали об этом только в московском аэропорту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

