В России могут ввести штрафы за скрытие отцовства при оформлении свидетельства о рождении

В России могут ввести штрафы для женщин, которые умышленно не указывают отца ребенка в свидетельстве о рождении, чтобы получить статус матери-одиночки и соответствующие льготы. По словам авторов идеи, такие действия вводят государство в заблуждение и подрывают институт семьи.

Конкретный размер штрафа пока не назван, но предлагается обязать нарушительниц возмещать незаконно полученные выплаты. Например, удерживать деньги с будущих пособий или взыскивать их в пользу государства.

