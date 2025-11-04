Форма поиска по сайту

04 ноября, 09:45

Общество

В России могут ввести штрафы за скрытие отцовства при оформлении свидетельства о рождении

В России могут ввести штрафы для женщин, которые умышленно не указывают отца ребенка в свидетельстве о рождении, чтобы получить статус матери-одиночки и соответствующие льготы. По словам авторов идеи, такие действия вводят государство в заблуждение и подрывают институт семьи.

Конкретный размер штрафа пока не назван, но предлагается обязать нарушительниц возмещать незаконно полученные выплаты. Например, удерживать деньги с будущих пособий или взыскивать их в пользу государства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

