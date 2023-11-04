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04 ноября, 13:15

Общество

На ВДНХ открылась выставка-форум "Россия"

На ВДНХ открылась выставка-форум "Россия"

Новости часа: выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ

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На ВДНХ в День народного единства открылась выставка-форум "Россия". Эта выставка стала самой масштабной в истории страны.

Гостям показывают главные достижения страны в науке, культуре, промышленности, энергетике, транспорте и строительстве. Москва и ее потенциал в самых разных сферах – представлены отдельно. Речь идет и про комфортную городскую среду, и про инновационное развитие и цифровизацию и про многое другое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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