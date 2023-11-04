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04 ноября, 09:45

Общество

Российские космонавты поздравили россиян с Днем народного единства с МКС

Российские космонавты поздравили россиян с Днем народного единства с МКС

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Российские космонавты Николай Чуб, Олег Кононенко и Константин Борисов поздравили россиян с Днем народного единства с Международной космической станции.

В поздравлении космонавты напомнили о подвиге Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, а также выразили уверенность в том, что единство поможет россиянам преодолеть все сложности, продемонстрировав силу духа и преданность идеалам народа РФ.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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