Российские космонавты поздравили россиян с Днем народного единства с МКС

Российские космонавты Николай Чуб, Олег Кононенко и Константин Борисов поздравили россиян с Днем народного единства с Международной космической станции.

В поздравлении космонавты напомнили о подвиге Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, а также выразили уверенность в том, что единство поможет россиянам преодолеть все сложности, продемонстрировав силу духа и преданность идеалам народа РФ.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

