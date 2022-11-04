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04 ноября, 22:30

Общество

Народный артист РФ Машков поздравил жителей страны с Днем народного единства

Народный артист РФ Машков поздравил жителей страны с Днем народного единства

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Народный артист России Владимир Машков поздравил жителей страны с Днем народного единства.

Он подчеркнул, как важно сохранять чувство единения народов. И особенно, поддерживать эти настроения после воссоединения России с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.

Машков сообщил, что был на Донбасе несколько раз. Люди на передовой для него стали великим открытием.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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