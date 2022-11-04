Артист Машков поздравил россиян с Днем народного единства

Народный артист России Владимир Машков поздравил жителей страны с праздником. Он подчеркнул, как важно сохранять чувство единения народов, особенно в связи с сегодняшними мировыми событиями.

Машков напомнил, что в 1612 год произошло героическое событие: объединились люди разной веры и национальностей в одном стремлении отстоять свою правду и свою землю. Сегодня, по его словам, россияне испытывают те же чувства, чувства единения.

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