Новости часа: более 900 тонн гумпомощи собрали москвичи для беженцев и жителей Донбасса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 900 тонн гуманитарной помощи собрали москвичи для беженцев и жителей Донбасса. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Городские службы из-за праздников работают в усиленном режиме до воскресенья включительно. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Завершен ремонт четырех набережных в центре Москвы. Такую информацию опубликовали на портале mos.ru.