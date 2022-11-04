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Общество

Новости часа: более 900 тонн гумпомощи собрали москвичи для беженцев и жителей Донбасса

Новости часа: более 900 тонн гумпомощи собрали москвичи для беженцев и жителей Донбасса

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 900 тонн гуманитарной помощи собрали москвичи для беженцев и жителей Донбасса. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Городские службы из-за праздников работают в усиленном режиме до воскресенья включительно. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Завершен ремонт четырех набережных в центре Москвы. Такую информацию опубликовали на портале mos.ru.

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