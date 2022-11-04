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Общество

"Москвариум" выразил готовность принять выброшенных в море в Севастополе дельфинов

"Москвариум" выразил готовность принять выброшенных в море в Севастополе дельфинов

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"Москвариум" готов принять брошенных крымских дельфинов при условии, что состояние особей позволит их безопасно перевезти. Об этом заявили представители столичного учреждения.

Однако о транспортировки речи пока не идет, так как сначала животных нужно найти. Операция в море продолжается.

Ранее местные жители Крыма заметили, как некий мужчина бросил в море двух самцов и двух самок, которые 10 лет провели в неволе. Без заботы человека они не смогут выжить, говорят эксперты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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