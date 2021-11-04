Туман с видимостью от 200 до 500 метров ожидается в Москве в ночь на 5 ноября

В ночь на 5 ноября в Москве ожидается туман с видимостью от 200 до 500 метров. Плохая видимость сохранится до 09:00 5 ноября.

Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательными на дорогах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

