Победители викторины примерили роль ведущих в студии телеканала Москва 24

Десять победителей викторины о Москве, прошедшей в эфире телеканала Москва 24, получили уникальную возможность побывать в телестудии. Они не только увидели изнутри работу редакции, но и примерили роли ведущих и корреспондентов под светом софитов.

Многие участники пришли на экскурсию с детьми, которые с интересом наблюдали за процессом создания новостей и работой современных медиатехнологий. Гости также узнали о работе объединенной редакции московских СМИ, включая создание радиоэфиров и контента для социальных сетей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.