Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 октября, 15:30

Общество

В Москве прошло награждение 30 трудовых династий

В Москве прошло награждение 30 трудовых династий

Участников викторины познакомили с закулисной жизнью телеканала Москва 24

Победители викторины пришли на экскурсию на телеканал Москва 24

Фестиваль финансовой грамотности прошел в Москве

"20 минут": собачье дело

"Шоу Проверка": "Курица карри"

Московские волонтеры привезли 9 тонн гуманитарной помощи в Мариуполь

Собянин объявил о завершении финала чемпионата "Абилимпикс-2025"

Дожди спрогнозировали в Москве 5 октября

Сергей Собянин рассказал о работе социальных координаторов в столичных больницах

В столице состоялось торжественное награждение 30 трудовых династий, чей общий стаж работы на городских предприятиях превысил 5 800 лет. Среди награжденных – семьи промышленников, работавших в годы Великой Отечественной войны на предприятиях машиностроительной, авиационной и нефтеперерабатывающей отраслей.

Мероприятие прошло в рамках месяца промышленности. Как отметил министр правительства Москвы Анатолий Гарбузов, сохранение традиций и преемственности играет ключевую роль в развитии столичной промышленности. В октябре в городе запланированы деловые форумы, хакатоны, экскурсии и мастер-классы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика