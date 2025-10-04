В Москве прошло награждение 30 трудовых династий

В столице состоялось торжественное награждение 30 трудовых династий, чей общий стаж работы на городских предприятиях превысил 5 800 лет. Среди награжденных – семьи промышленников, работавших в годы Великой Отечественной войны на предприятиях машиностроительной, авиационной и нефтеперерабатывающей отраслей.

Мероприятие прошло в рамках месяца промышленности. Как отметил министр правительства Москвы Анатолий Гарбузов, сохранение традиций и преемственности играет ключевую роль в развитии столичной промышленности. В октябре в городе запланированы деловые форумы, хакатоны, экскурсии и мастер-классы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.