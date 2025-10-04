Форма поиска по сайту

04 октября, 14:15

Общество

Участников викторины познакомили с закулисной жизнью телеканала Москва 24

Участников викторины познакомили с закулисной жизнью телеканала Москва 24

Победители викторины пришли на экскурсию на телеканал Москва 24

В эти минуты на телеканале Москва 24 проходит экскурсия для победителей викторины, которую проводили совместно с Мостуризмом. Десять зрителей, первыми правильно ответившие на четыре вопроса, получили в подарок экскурсию по городу и посещение телеканала.

Городская часть программы уже завершена, и теперь победители знакомятся с закулисной жизнью телецентра. В завершение экскурсии все участники получат фирменный мерч телеканала Москва 24. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

