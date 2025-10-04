Московские волонтеры привезли 9 тонн гуманитарной помощи в Мариуполь

Девять тонн гуманитарного груза привезли в Мариуполь волонтеры из Москвы. Необходимые вещи собирали в столице в рамках проекта "Москва помогает". Добровольцы оказывают адресную помощь жителям города и социальным учреждениям.

Столичные волонтеры посетили Мариупольский дом-интернат, помогли по хозяйству пожилым жителям и навестили 95-летнюю ветерана труда. Большая часть доставленного груза будет распределена через местные сортировочные центры не только в Мариуполе, но и по всей территории Донецкой Народной Республики.

