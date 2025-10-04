Дожди спрогнозировали в Москве 5 октября

В ближайшие дни в столичном регионе температура воздуха днем может достигнуть 16 градусов тепла, что выше климатической нормы. Однако 5 октября синоптики прогнозируют дожди с вероятностью 60%, которые начнутся ближе к вечеру.

Влажность воздуха повысится до 55%, а ветер усилится до 7–9 метров в секунду. На следующей неделе температура сохранится на 3–5 градусов выше нормы, но начнутся затяжные осенние дожди.

