Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 октября, 11:15

Общество

Дожди спрогнозировали в Москве 5 октября

Дожди спрогнозировали в Москве 5 октября

Сергей Собянин рассказал о работе социальных координаторов в столичных больницах

Температура воздуха составит 13 градусов тепла в Москве 4 октября

Москвичи запечатлели рассвет в разных районах столицы

Преподаватель фонетики МГЛУ стала звездой соцсетей

Сотрудники офисов стали чаще обращаться к врачам с жалобами на здоровье

Комнаты ярости для снятия стресса стали популярными у москвичей

Погода в Москве будет теплой и солнечной 4 октября

В Москве могут запретить контактные зоопарки и зоокафе

В Москве наградили специалистов по кадрам в сфере госсектора

В ближайшие дни в столичном регионе температура воздуха днем может достигнуть 16 градусов тепла, что выше климатической нормы. Однако 5 октября синоптики прогнозируют дожди с вероятностью 60%, которые начнутся ближе к вечеру.

Влажность воздуха повысится до 55%, а ветер усилится до 7–9 метров в секунду. На следующей неделе температура сохранится на 3–5 градусов выше нормы, но начнутся затяжные осенние дожди.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика