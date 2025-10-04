Температура воздуха составит 13 градусов тепла в Москве 4 октября

Антициклон, определявший погоду в столице, скоро уйдет из региона. Его место займут дожди и облачность, при этом температура воздуха останется выше климатической нормы на несколько градусов.

В субботу, 4 октября, осадков не ожидается, температура составит 13 градусов тепла. В воскресенье синоптики прогнозируют дожди, но воздух прогреется до 15–16 градусов. Атмосферное давление продолжит снижаться, возвращаясь к сезонным значениям.

