04 октября, 06:30

Общество

Температура воздуха составит 13 градусов тепла в Москве 4 октября

Температура воздуха составит 13 градусов тепла в Москве 4 октября

Москвичи запечатлели рассвет в разных районах столицы

Преподаватель фонетики МГЛУ стала звездой соцсетей

Сотрудники офисов стали чаще обращаться к врачам с жалобами на здоровье

Комнаты ярости для снятия стресса стали популярными у москвичей

Погода в Москве будет теплой и солнечной 4 октября

В Москве могут запретить контактные зоопарки и зоокафе

В Москве наградили специалистов по кадрам в сфере госсектора

"Московский патруль": криптообменники заработали после рейдов в "Москва-сити"

"Московский патруль": Бастрыкин выступил перед курсантами Московской академии СК

Антициклон, определявший погоду в столице, скоро уйдет из региона. Его место займут дожди и облачность, при этом температура воздуха останется выше климатической нормы на несколько градусов.

В субботу, 4 октября, осадков не ожидается, температура составит 13 градусов тепла. В воскресенье синоптики прогнозируют дожди, но воздух прогреется до 15–16 градусов. Атмосферное давление продолжит снижаться, возвращаясь к сезонным значениям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья Ермакова

