04 октября, 09:30

Общество

Погода в Москве будет теплой и солнечной 4 октября

Температура воздуха в Москве превысит климатическую норму 4 октября

В столичном регионе установилась теплая погода, температура воздуха превышает климатическую норму на несколько градусов. В субботу, 4 октября, сохранится ясная и солнечная погода без осадков, столбики термометров покажут до 13 градусов тепла.

В воскресенье ситуация изменится: синоптики прогнозируют пасмурную погоду с высокой вероятностью дождя ближе к вечеру. Температурный режим останется комфортным, однако усилится ветер до 7–9 метров в секунду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

