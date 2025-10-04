Погода в Москве будет теплой и солнечной 4 октября

В столичном регионе установилась теплая погода, температура воздуха превышает климатическую норму на несколько градусов. В субботу, 4 октября, сохранится ясная и солнечная погода без осадков, столбики термометров покажут до 13 градусов тепла.

В воскресенье ситуация изменится: синоптики прогнозируют пасмурную погоду с высокой вероятностью дождя ближе к вечеру. Температурный режим останется комфортным, однако усилится ветер до 7–9 метров в секунду.

