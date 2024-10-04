Москва 24 покажет, что школьники думают о сокращении школьной программы до 10 лет

В России идет общественное обсуждение возможного сокращения учебной программы на год, до 10 лет. С таким призывом ранее выступили частные эксперты и некоторые чиновники.

О плюсах и минусах возможной реформы узнала ведущая программы "Москва сегодня" Наташа Мезина. Она отправилась в школу и рассказала, из чего состоит ежедневный эфир на телевидении.

Это и многое другое смотрите 5 октября в 10:20 в программе "Москва сегодня".