04 октября, 20:00Общество
Москва 24 покажет, что школьники думают о сокращении школьной программы до 10 лет
В России идет общественное обсуждение возможного сокращения учебной программы на год, до 10 лет. С таким призывом ранее выступили частные эксперты и некоторые чиновники.
О плюсах и минусах возможной реформы узнала ведущая программы "Москва сегодня" Наташа Мезина. Она отправилась в школу и рассказала, из чего состоит ежедневный эфир на телевидении.
Это и многое другое смотрите 5 октября в 10:20 в программе "Москва сегодня".