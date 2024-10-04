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Новости

04 октября, 20:00

Общество

Москва 24 покажет, что школьники думают о сокращении школьной программы до 10 лет

Москва 24 покажет, что школьники думают о сокращении школьной программы до 10 лет

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В России идет общественное обсуждение возможного сокращения учебной программы на год, до 10 лет. С таким призывом ранее выступили частные эксперты и некоторые чиновники.

О плюсах и минусах возможной реформы узнала ведущая программы "Москва сегодня" Наташа Мезина. Она отправилась в школу и рассказала, из чего состоит ежедневный эфир на телевидении.

Это и многое другое смотрите 5 октября в 10:20 в программе "Москва сегодня".

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