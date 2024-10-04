МЧС предупредило о сильном дожде в ближайший час

По прогнозам синоптиков, в ближайший час и до 21:00 4 октября в Москве ожидается сильный дождь. Соответствующее предупреждение распространила пресс-служба МЧС Москвы.

Горожан призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Также МЧС посоветовало водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких обгонов, перестроений, опережений.

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