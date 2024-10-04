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04 октября, 22:15

Общество

В Москве в преддверии Дня учителя поздравили преподавателей

В Москве в преддверии Дня учителя поздравили преподавателей

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5 октября в России традиционно поздравляют учителей. И в последний рабочий день перед праздником по всей стране звучали слова благодарности. В ФМО ГБОУ "Курчатовская школа" для учителей была организована красная дорожка. Школьники подготовили цветы и подарки для своих наставников.

В свою очередь, вво дворе школы № 37 на Мичуринском проспекте учителей на работе встречал почетный караул. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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