В Москве в преддверии Дня учителя поздравили преподавателей

5 октября в России традиционно поздравляют учителей. И в последний рабочий день перед праздником по всей стране звучали слова благодарности. В ФМО ГБОУ "Курчатовская школа" для учителей была организована красная дорожка. Школьники подготовили цветы и подарки для своих наставников.

В свою очередь, вво дворе школы № 37 на Мичуринском проспекте учителей на работе встречал почетный караул. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.