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04 октября, 10:45

Общество

Эксперт рассказал, когда в подмосковных лесах появятся грибы

Эксперт рассказал, когда в подмосковных лесах появятся грибы

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Сентябрь оказался не слишком удачным для подмосковных грибников: в лесах региона практически не было грибов. Однако с наступлением октября, когда погода становится более прохладной и дождливой, у любителей "тихой охоты" есть шанс вновь наполнить свои корзины.

Создатель научно-популярного канала "Охотник до грибов" Дмитрий Тихомиров рассказал, что из-за дождей, прошедших на прошлой неделе, есть высокая вероятность появления грибов на следующих выходных. Он объяснил, что грибы любят контраст температур и похолодание. Также эксперт посоветовал не пользоваться приложениям, которые обещают определить ядовитый гриб или нет, потому что они выдают неверный результат в 80% случаев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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