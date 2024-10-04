Эксперт рассказал, когда в подмосковных лесах появятся грибы

Сентябрь оказался не слишком удачным для подмосковных грибников: в лесах региона практически не было грибов. Однако с наступлением октября, когда погода становится более прохладной и дождливой, у любителей "тихой охоты" есть шанс вновь наполнить свои корзины.

Создатель научно-популярного канала "Охотник до грибов" Дмитрий Тихомиров рассказал, что из-за дождей, прошедших на прошлой неделе, есть высокая вероятность появления грибов на следующих выходных. Он объяснил, что грибы любят контраст температур и похолодание. Также эксперт посоветовал не пользоваться приложениям, которые обещают определить ядовитый гриб или нет, потому что они выдают неверный результат в 80% случаев.

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