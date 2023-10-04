Новости часа: москвичам рекомендовали не выходить на улицу из-за сильного ветра

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жителям Москвы рекомендовано не выходить на улицу из-за сильного ветра 4 октября. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

Почти 130 нелегальных объектов демонтировано в Зеленограде за этот год. Это данные департамента городского имущества.

Музей космонавтики в Москве организует выставку к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина. Об этом ТАСС сообщил замдиректора музея по научной работе Вячеслав Климентов.