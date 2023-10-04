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Новости

04 октября, 20:00

Общество

Новости часа: москвичам рекомендовали не выходить на улицу из-за сильного ветра

Новости часа: москвичам рекомендовали не выходить на улицу из-за сильного ветра

Россиянам рассказали о разработке социального рейтинга на территории РФ

Жителям столицы рекомендовали не выходить на улицу без необходимости из-за непогоды

Москвичам рекомендовали не выходить на улицу без необходимости из-за непогоды

Россиянам рассказали о разработке социального рейтинга в РФ

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех территорий Москвы

Москвичей призвали не выходить на улицу без необходимости из-за непогоды

Москвичам показали карту осадков 4 октября

Очевидцы показали кадры сильного дождя в Волоколамске

Москвичам рассказали, повлияла ли непогода на работу аэропортов 4 октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жителям Москвы рекомендовано не выходить на улицу из-за сильного ветра 4 октября. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

Почти 130 нелегальных объектов демонтировано в Зеленограде за этот год. Это данные департамента городского имущества.

Музей космонавтики в Москве организует выставку к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина. Об этом ТАСС сообщил замдиректора музея по научной работе Вячеслав Климентов.

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