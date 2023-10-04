Очевидцы показали кадры сильного дождя в Волоколамске

Сильный дождь пошел и в Волоколамске. Кадры непогоды прислали очевидцы. Дождь в данный момент идет в большинстве районов Москвы.

Ранее столичные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды. Кроме того, специалисты комплекса городского хозяйства заранее начали проверку системы водоотведения и работы по очистке водоприемных решеток, ливнестоков, элементов дренажной системы и колодцев.

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