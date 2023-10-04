В Москве продолжает работу единый пункт отбора на военную службу по контракту. Он расположен на улице Яблочкова и открыт ежедневно с 09:00 до 19:00. Прием ведется в режиме одного окна.

Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться на военную службу

"Нужно дать достойный отпор, чем и занимаются наши ребята на передовой, я тоже хочу их поддержать всем, чем смогу", – поделился один из добровольцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.