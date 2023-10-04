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Новости

04 октября, 13:30

Общество

Новости часа: москвичей призвали быть аккуратнее из-за ухудшения погоды

Новости часа: москвичей призвали быть аккуратнее из-за ухудшения погоды

"Актуальный репортаж": жители подмосковного поселка пожаловались на пуму

"Атмосфера": 12 градусов ожидается в столице вечером 4 октября

Новости часа: пик усиления ветра в Москве будет после 14:00 4 октября

Москва даст ответ на решение стран ЕС запретить въезд автомобилей из РФ – Захарова

"Актуальный репортаж": аналитики выяснили статистику употребления кофе в РФ

Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности

Новости часа: порывы ветра до 20 м/с ожидаются в Москве 4 октября

Шквалистый ветер ожидается в столице 4 октября

"Утро": москвичам рассказали о погоде 4 октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичей просят быть аккуратнее из-за ухудшения погоды. Комплекс городского хозяйства сообщил, что ветер будет дуть с порывами до 20 метров в секунду.

Открыть Национальный космический центр в Филях планируют в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Пассажиропоток сервиса "По пути" увеличился на 26% за два года. Это данные Мосгортранса.

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