Новости часа: москвичей призвали быть аккуратнее из-за ухудшения погоды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичей просят быть аккуратнее из-за ухудшения погоды. Комплекс городского хозяйства сообщил, что ветер будет дуть с порывами до 20 метров в секунду.

Открыть Национальный космический центр в Филях планируют в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Пассажиропоток сервиса "По пути" увеличился на 26% за два года. Это данные Мосгортранса.