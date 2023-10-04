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Новости

Новости

04 октября, 12:30

Общество

Новости часа: пик усиления ветра в Москве будет после 14:00 4 октября

Новости часа: пик усиления ветра в Москве будет после 14:00 4 октября

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Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности

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Россиян предупредили о возможном подорожании корпоративов к Новому году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пик усиления ветра в Москве будет после 14:00. Порывы могут достигать 20 метров в секунду, сообщили в комплексе городского хозяйства.

Более 10 проектов благоустройства реализовали в этом году в ВАО. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На северо-востоке Москвы закончили реконструкцию Лианозовских прудов. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.

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