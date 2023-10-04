04 октября, 12:30Общество
Новости часа: пик усиления ветра в Москве будет после 14:00 4 октября
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пик усиления ветра в Москве будет после 14:00. Порывы могут достигать 20 метров в секунду, сообщили в комплексе городского хозяйства.
Более 10 проектов благоустройства реализовали в этом году в ВАО. Об этом рассказал Сергей Собянин.
На северо-востоке Москвы закончили реконструкцию Лианозовских прудов. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.