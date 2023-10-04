Новости часа: порывы ветра до 20 м/с ожидаются в Москве 4 октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порывы ветра до 20 метров в секунду обещают в Москве 4 октября. Это данные комплекса городского хозяйства.

III Московскую неделю интерьера и дизайна в "Манеже" проведут с 28 по 31 октября. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Территорию у московского городского вокзала Тимирязевская закончат обустраивать в 2024 году. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.