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Новости

04 октября, 11:30

Общество

Новости часа: порывы ветра до 20 м/с ожидаются в Москве 4 октября

Новости часа: порывы ветра до 20 м/с ожидаются в Москве 4 октября

Шквалистый ветер ожидается в столице 4 октября

"Утро": москвичам рассказали о погоде 4 октября

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 67%

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 740 мм ртутного столба 4 октября

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порывы ветра до 20 метров в секунду обещают в Москве 4 октября. Это данные комплекса городского хозяйства.

III Московскую неделю интерьера и дизайна в "Манеже" проведут с 28 по 31 октября. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Территорию у московского городского вокзала Тимирязевская закончат обустраивать в 2024 году. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

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