04 октября, 11:30Общество
Новости часа: порывы ветра до 20 м/с ожидаются в Москве 4 октября
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порывы ветра до 20 метров в секунду обещают в Москве 4 октября. Это данные комплекса городского хозяйства.
III Московскую неделю интерьера и дизайна в "Манеже" проведут с 28 по 31 октября. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Территорию у московского городского вокзала Тимирязевская закончат обустраивать в 2024 году. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.