В России не планируют дополнительную мобилизацию для участия в СВО – Минобороны РФ

В Минобороны заверили, что не планируют проводить дополнительную мобилизацию. Как отметил глава ведомства Сергей Шойгу, они располагают необходимым числом военнослужащих для проведения специальной военной операции.

Всего с начала 2023 года на военную службу и в добровольческие отряды поступили более 335 тысяч человек. Только в сентябре контракт заключили более 50 тысяч граждан. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.