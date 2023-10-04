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04 октября, 07:15

Общество

В России не планируют дополнительную мобилизацию для участия в СВО – Минобороны РФ

В России не планируют дополнительную мобилизацию для участия в СВО – Минобороны РФ

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В Минобороны заверили, что не планируют проводить дополнительную мобилизацию. Как отметил глава ведомства Сергей Шойгу, они располагают необходимым числом военнослужащих для проведения специальной военной операции.

Всего с начала 2023 года на военную службу и в добровольческие отряды поступили более 335 тысяч человек. Только в сентябре контракт заключили более 50 тысяч граждан. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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