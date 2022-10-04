В ЦБ РФ рассказали о процедуре оформления кредитных каникул для мобилизованных

Центральный банк России разъяснил процедуру оформления кредитных каникул мобилизованным.

При обращении в банк нужно сразу приложить документ, который подтверждает факт призыва. Направить бумаги можно по электронной или обычной почте.

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