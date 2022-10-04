Мобилизованные граждане могут заключить брак в день обращения в ЗАГС. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Для этого военнослужащему необходимо написать заявление своему командиру, получить справку о мобилизации, а также разрешение на выходной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.