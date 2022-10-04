Новости часа: мобилизованные граждане могут заключить брак в день обращения в ЗАГС

Мобилизованным лучше сразу подтверждать факт мобилизации для кредитных каникул, посоветовали в Центробанке России.

Мобилизованные граждане могут заключить брак в день обращения в ЗАГС, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

США выделят Киеву новый пакет военной помощи на 625 миллионов долларов, заявили в Белом доме.

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